Piyasalar "Merkez"e tutunmaya devam ediyor

Geçen haftanın son işlem günü Borsa İstanbul’da yükseliş eğiliminin devamı şeklinde geçti. Bu yükselişte bir süredir test edilmekte zorlanılan 8.000’e kadar yaklaşma gerçekleşti fakat kapanış bu seviyenin biraz altında oldu. Son 5 haftadır yabancıların alışları ilgi çekici boyutta.

Beklentiler değişiyor mu?

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler'in değerlendirmesi ise şöyle: Bu hafta da bu eğilim devam edecek mi yakından izleyeceğiz. Geçen Cuma Moody’s’in görünüm ile ilgili güncelleme yapması bekleniyordu fakat kurum ülkemiz hakkında bir değerlendirmede bulunmadı. Bu beklenti de Cuma günü pozitif görünüm değerlendirmesi gelir şeklinde olduğundan endekse alım getirmiş olabileceğinden haftanın ilk işlem gününde bir miktar kar satışı ile karşı karşıya kalınabilir. Buna karşın 7.500 üzeri tutunma sürdüğü müddetçe yukarı yönlü beklentimizde değişiklik olamayacak.

Merkez Bankalarının alacağı pozisyon önemli

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarını açıkladığı ve yoğun veri gündeminin takip edildiği geçen haftayı alış ağırlıklı bir seyirle tamamlarken, gözler gelecek hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararına ve ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın güvercin tavrına ilişkin coşku, New York FED Başkanı John Williams'ın karşı tarafı geri itmesiyle biraz azaldı. Williams, FED’in gevşemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mart ayında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmenin "erken" olduğunu belirterek faiz indirimlerinin tartışmaya başlandığı fikrine karşı çıktı. Williams'ın konuşması sırasında tahvil getirileri artış gösterdi.