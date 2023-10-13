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Ekonomi Piyasalar hangi verilere "kur yapıyor"!
Ekonomi

Piyasalar hangi verilere "kur yapıyor"!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 12:25:00 - 2023-10-13 12:25:44
Piyasalar hangi verilere "kur yapıyor"!

Kur korumalı Mevduat hesaplarında düşüş devam ediyor. Türk Lirası mevduat ve katılma hesapları 3.3 trilyon liraya kadar geriledi. Peki piyasaların havası ne yönde esiyor?

8.054,64 seviyesine kadar gerileyen Borsa İstanbul BİST, 100 Endeksi dün kapanışa doğru kayıplarını kısmen toparlasa da günü negatif olarak kapattı. Alım tepkilerinin ön plana çıkması hala yatırımcıların risk iştahının yüksek olduğuna yönelik işaret verirken yurt içi ve yurt dışı haber akışında volatilitenin yüksek seyredeceği bir işlem günü olması da gözlerden ırak tutulmamalı.

KKM hesabında düşüş sürüyor

Kur korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında ise  düşüş devam ediyor. Türk Lirası  mevduat ve katılma hesapları 3.3 Trilyon liraya kadar geriledi. Merkez Bankası rezervleri 122,9 Milyar dolara ulaştı.. Böylece Mayıs sonundan bu yana 24 Milyar 425 milyon dolar arttı.

Dolar Endeksi yeniden 106 üzerinde kendisine yer ararken ons Altında ise yükseliş sürmekte. Piyasa uzmanlarına göre jeopolitik gelişmeler etkisinde kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların bekleyen emirler ile çalışmaları faydalı olabilecek konumda.

Gün içi sıkı takip

Hafta sonu öncesinde satışların derinleşip derinleşmediği de gözlemlenecek.  Bugün için ilk direnç 8.460-8.470 seviyelerinde, ilk destek ise 8.060-8.050 seviyelerinde yer alıyor. Ons altın ekim vade kontratı önceki işlem gününü yüzde 0,18 düşüş ile 1.877,15 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.891,80 Dolar, en düşük seviye ise 1.874,30 Dolar oldu. Dün pozitif başlayan Ons Altın Vade Kontratı günün devamında yatay fiyatladı.

Ons altının özellikle uluslararası konjonktürden etkilendiğini ve yurt dışı verilerinin bu süreçte etkili olduğunu hatırlatan uzmanlar bilhassa İsrail ile Hamas arasında devam etmekte olan çatışmaların fiyatlamalarda ve orta vadede sıkı takip edilmesi gereken bir faktör olduğunun altını çiziyorlar.
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