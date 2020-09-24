Piyasalar bu kararı bekliyor! Gözler Merkez'in faiz kararında

İç piyasalarda gram altın 458 TL’den işlem görürken piyasaların gözü TCMB faiz kararlarına dikildi. TCMB'nin alacağı karar piyasaları nasıl etki edip etmeyeceği merak konusu.

Geçen haftadan itibaren düşüş trendine giren altın için ise uzmanlar şu yorumlarda bulundu.

Info Yatırım FX tarafından yayınlanan altın analizinde ise şu açıklamalara yer verildi.

"İçerisinde bulunduğumuz haftanın en dikkat çeken konularından biri güçlü dolar olurken bu güçlü doların etkisi altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden oluyor. Bu hareketlenmeler ile birlikte yaklaşık olarak son 6 haftanın en düşük seviyeleri yakınlarında fiyatlamalar gerçekleştiren altında piyasalar hafta içerisinde FED Başkanı Powell’ın gerçekleştirdiği konuşmaları takip etti. Powell ABD ekonomisinin koronavirüs pandemisinin negatif etkilerinden tam anlamıyla kurtulmak için önünde uzun bir yol olduğunu ve ilave desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ek olarak Chigago Fed Başkanı Evans’ın enflasyonun zamanla %2 seviyesine gelmeden önce bir sıkılaşmanın imkansız hale gelmediği yönündeki yeni faiz konusundaki yönlendirmesi dolar göstergesinde güçlü seyri destekledi. Tüm bu gelişmeler ile 1900 seviyelerinin altında fiyatlamalarına devam eden ons altında piyasalar gün içerisinde 15:30’da ABD’den gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini takip edecek.

Ardından 17:00’da Fed Başkanı Powell’ın yorumları izlenecek. XAUUSD’yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1883.44 – 1920.21 – 1970.10 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1846.53 – 1818.94 – 1791.49 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir" açıklaması yapıldı.