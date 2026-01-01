2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

İsraf ve borç girdabında olan, yolsuzluk batağına saplanan CHP’li belediyelerin skandalları 2025’te de hız kesmedi. Anılan yılda İBB başta olmak üzere Avcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Adana, Adıyaman, Antalya belediyelerinde vurgun ve rüşvet rezaletleri patlak verirken başkanların halkın sorunlarını ya da şikâyetlerini umursamayıp ya tatillerde ya konserlerde ya da danslı eğlencelere enerjilerini vermeyi ettikleri görüldü. CHP’li belediyelerin 2025’e damga vuran yolsuzlukları, müsriflikleri, umursamazlıkları, ihmalkârlıkları, akla ziyan tavırları ve açıklamaları şöyleydi:

YOLSUZLUKLAR BİR BİR İFŞA OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle ilgili soruşturmada dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘haksız mal edinmek’ten 13 Ocak’ta gözaltına alındı. Örgüt elebaşı Aktaş ise evinde yakalandı. Akpolat ve Aktaş’ın aralarında olduğu şüpheliler 17 Ocak’ta tutuklandı. Aynı soruşturmada eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 21 Ocak’ta tutuklandı.

19 Mart’ta büyük yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul’u ahtapot gibi sarıp sömüren illegal örgüte büyük bir darbe vuruldu. Dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘suç örgütü kurup yönetmek’, ‘rüşvet alıp vermek’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘kamu kurumlarını dolandırmak’tan gözaltına alındı. İmamoğlu, dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun dahil pek çok isim 23 Mart’ta tutuklandı.

İmamoğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı paralar, villalar bir bir ifşa edildi. İmamoğlu İnşaat AŞ’nin 2020-2023 döneminde şaibeli şekilde 117 taşınmaz edindiği delillendirildi. İtiraflar art arda geldi. Balya balya paralar, bavul bavul dolarlar, çanta çanta eurolar, gizli saklı görüşmeler, kamera bantlama görüntüleri açığa çıktı.

Yazın 4 ilde yapılan yolsuzluk operasyonlarını takiben Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında da ‘konutu terk etmeme kararı alındı.

BAKLAVA KUTUSUNDAN RÜŞVET PARALARI ÇIKTI

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet verilmesi kameraya takıldı.

SGK prim borçlarını ödemeyen ABB Başkanı Mansur Yavaş, paraları konserlere savurduğunu itiraf etti. ‘32 konserin belediyeyi 154 milyon lira zarara uğrattığı’ iddiasıyla başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan Yavaş, “Sahneleri gördünüz. Bunların hepsi ayrı bir bedel. Bunlar otomatik robot. Cumhuriyet Bayramı’na bu yakışır denip en büyük konser yapılmış. Daha ucuz olabilir miydi? Evet. 146 kişi 15-20 gün yevmiye usulü çalışmış, çok özellikli elamanlar var. Günlük 20 bin lira alanlar da var, günlük 100 bin lira civarında para alanlar da var” diyerek ağızları açık bıraktı.

Buca’da maaşları ödenmeyen işçilerin grev hakkını kullanmalarıyla sokakları çöplerle dolup taşarken CHP’li Başkan Görkem Duman’ın sevgilisi Sevcan Orhan’la Tayland’a bağlı Phuket’te tatil yaptığı belirlendi.

Belediye çalışanlarının maaşlarının yarım yamalak yatırıldığı, çöplerin toplanmadığı Konak’ta Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu için aylık 276 bin liraya Volvo XC60 makam otomobili kiralandığı belgelendi.

BAŞKANLAR FUZULİ İŞLERLE MEŞGUL

Aydın Efeler’de işçiler eksik yatan maaşları için greve giderken, sokakları çöpler sararken CHP’li Başkan Anıl Yetişkin’in 14 Şubat’ta danslı eğlence yaptığı ortaya çıktı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ramazan ayında kadınlara Twerk (erotik şov) eğitimi verdirdi. Dedetaş’ın makam otomobilini köpeğine tahsis ettiği de ortaya çıktı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna köpeğini oturttu.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın “Çevre atıklarını toplamak zorunda değiliz” çıkışı şaşkınlıkla karşılandı. Fıçı’nın pişkince halka “Eğer rahatsız olacağınız bir görüntüyse onu atınca onunla yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çok açık konuşuyorum; bu yıl sizin çevre atıklarınızı toplamayacağım” diye seslenmesi “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Bursa’da su sorunuyla karşı karşıya olduğu hatta baraj doluluk oranının yüzde 0’da bulunduğu dönemde Başkan Mustafa Bozbey’in konser üstüne konser düzenledi. Su sorununu giderecek formüller üretmek yerine Cumhuriyet Bayramı kapsamında 10 konser verdiren Bozbey’e tepki yağdı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun vaktinin büyük bölümünü film setinde geçirdiği anlaşıldı. Beşikçioğlu’nun belediyeye nadiren geldiği, enerjisini içkili ve küfürlü sahneler içeren Behzat Ç. adlı yapıma verdiği öğrenildi.