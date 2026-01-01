  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

500 binden fazla kişiyle birlikte Galata’ya giden Okan Buruk: Filistin’i hiç unutmadan yaşamalıyız

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

İyiliği, mutluluğu ‘yeni yıl’dan istemek koca bir aldatmaca! Müslüman Allah’tan ister

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi
Gündem Tarihi yarımada beyaza büründü
Gündem

Tarihi yarımada beyaza büründü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi

İstanbul'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu.

Yağışın ardından tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi

Yeni yılda İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Yeni yılda İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Yaşam

Yeni yılda İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!
Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!

Yerel

Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Gündem

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23