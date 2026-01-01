Tarihi yarımada beyaza büründü
İstanbul'da başlayan kar yağışı bazı ilçelerde etkili oldu. Tarihi yarımada beyaza büründü. Seyirlik manzara havadan görüntülendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Kentin yüksek kesimlerinde yoğun görülen kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı.
