Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP’li belediyeler cenaze defin ve nakil işlemlerinden para toplamaya devam ediyor. Ücretsiz olarak hizmet vermesi gerekirken aksine vatandaştan aldıkları ücretlere de sık sık zam yapmayı ihmal etmiyorlar.

Düzce Belediyesi, 1 Ocak 2026'dan itibaren il dışı cenaze nakillerini uçakla ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Düzce Belediyesi, cenaze hizmetlerinde kolaylık sağlamayı ve vatandaşların acılı günlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor. Şehir dışı cenaze nakillerini daha hızlı ve ücretsiz hale getirmek amacıyla Türk Hava Yolları ile protokol imzalandı. Bu doğrultuda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren il dışına yapılacak cenaze nakilleri uçakla ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar kısa mesafelerde karayolu cenaze nakil araçları kullanılırken, uzak mesafelere yapılan nakillerde uçak tercih ediliyor, ancak uçak masrafları cenaze yakınları tarafından karşılanıyordu. Yeni uygulamayla birlikte bu maliyet Düzce Belediyesi tarafından üstlenilecek. Böylece hem zaman hem de maddi açıdan tasarruf sağlanacak, cenaze yakınlarının zor günlerinde yükleri hafifletilecek.

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürü Eyüp Yurdakul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uçak ile cenaze nakillerinin ücretsiz yapılması konusunda Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile Türk Hava Yolları ile gerekli görüşmeleri yaptık ve protokol imzaladık. 1 Ocak 2026 itibarıyla uçakla cenaze nakillerini ücretsiz olarak yapacağız. Mezarlıklar Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye, acılı günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

MODERN VE KALICI KABİR BAŞLIKLARI

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, defin hizmetlerinde yaşanan bir soruna da kalıcı çözüm getirdi. Daha önce yalnızca ahşap mezar başlıkları kullanılırken, müdürlük bünyesine kazandırılan lazer baskı makinesi sayesinde metal plakalar üzerine baskı yapılmaya başlandı. Yeni uygulamayla birlikte tüm definlerde ahşap mezar başlıklarına; merhumun adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihlerini içeren metal plakalar yerleştiriliyor. Bu sayede hem Mezarlık Bilgi Sistemi'nde yapılan fotoğraflandırmalarda kimlik bilgilerinin yer alması hem de cenaze yakınlarının mezarları daha kolay bulabilmesi sağlanıyor.