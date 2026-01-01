İyiliği, mutluluğu ‘yeni yıl’dan istemek koca bir aldatmaca! Müslüman Allah’tan ister

HABER MERKEZİ

Seküler azınlık, her yılbaşında olduğu gibi yıl başında da “yeni yıl” üzerinden umut ve beklenti söylemlerini yeniden dolaşıma soktu. Yeni bir takvim yaprağının açılmasıyla birlikte ekonomik, sosyal ve bireysel sorunların kendiliğinden çözüleceği algısını besleyen bu yaklaşım, yılbaşını bir “umut kapısı” olarak sunma çabası dikkat çekti. Gazetemize konuşan uzmanlar, her yıl dolaşıma sokulan ‘umudumuz yeni yıl’ gibi safsatalardan değil Müslümanların Allah’tan ümit var olduğu bu tür söylemlerin maazallah küfre götürecek ifadeler olduğunu ifade etti.

NE BEKLİYORSAK ALLAH’TAN BEKLEMELİYİZ

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar, “Öncelikle miladi bir yılın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bir hakikattir. Bir yılı, miladi bir yılı geride bırakıyoruz. Bizim için bu gece, bir eğlence ya da beklenti gecesinden ziyade bir muhasebe gecesidir.

Kendi kendimize şu soruları sorarız: Bu yıl neler yaptık, neleri yapamadık? Maddi ve manevi anlamda kârda mıyız, zararda mıyız? Bunun hesabını yaparız. Aslında bizim için yılın sonu da başı da esas değildir. Bizim için önemli olan yolun sonudur. Yolun sonunda ise ölüm vardır. Ölüme hazır mıyız? Ölümden sonraki hesaba hazır mıyız? Asıl buna bakarız. Bugün “seküler azınlık” ya da “azgın azınlık” olarak ifade edilen bir anlayışla, bazı insanların kâinatın sevk ve idaresini, yedi kudreti de elinde bulunduran Allah Azze ve Celle’nin tasarrufundan alıp bir yıla, bir güne ya da başka unsurlara yüklemek istediklerine şahit oluyoruz. Bu yaklaşım kendileri için normal görülebilir; ancak bir mümin ve bir Müslüman için –Allah korusun– küfre ve şirke varabilecek son derece tehlikeli bir durumdur. Yıl, bize ne bereket getirir ne de felaket. Bereketi veren de, felaketi gönderen de Allah’tır. Yeni yılda bereket bekliyorsak, bunu Allah’tan bekleyeceğiz. Güzellik, maddi ve manevi ferahlık istiyorsak, bunu yeni yılın kendisinden değil, yeni yılı da yaratan Allah’tan isteyeceğiz. Eski yıl da yaratılmıştı, yeni yıl da yaratılmıştır. Kıyamete kadar günler, aylar, mevsimler ve yıllar yaratılan olmaya devam edecektir. Biz beklentimizi yaratılandan değil, Yaratandan yana koyarız” ifadelerini kullandı.

ALLAH MAZLUMLARA YARDIM ETSİN

Müslümanların sadece Allah’tan istemesi gerektiğini tavsiye eden Kaçar, “Yeni yılda ümmetin gözyaşının dinmesini Yüce Allah’tan bekliyoruz. Gazze’de soğukta, yırtık çadırlarda evladını bağrına basan annelerin gözyaşlarını dindirmesini Allah’tan niyaz ediyoruz. Doğu Türkistan için de, Sudan için de, Yemen için de aynı duayı ediyoruz. Coğrafyamızın tamamı için, ülkemiz için de aynı beklenti içindeyiz. Müreffeh, huzurlu ve güçlü bir ülke istiyoruz; bunu da yalnızca sonsuz kudret sahibi olan Allah’tan talep ediyoruz. Yeni yılda da, eski yılda da; dün, bugün ve yarın başımıza gelecek her hayır ve her şer Allah’tandır. Biz her şeyi Allah’tan bilir, güzellikleri O’ndan bekleriz. İmtihanla karşılaştığımızda ise “Hasbünallâhu ve ni‘mel vekîl” deriz. Bu gecede işlenen ya da işlenecek söz ve davranışlardan beriyiz. Biz, bu asil ve necip milletin evlerinin ışıltılı olmasını değil, idrakli olmasını istiyoruz. Yılbaşı bahanesiyle camlarını süsleyip ışıltılı bir dünya hayaline kapılanlardan değiliz. Biz idrakli bir toplum olma yolundayız. Dileğimiz, bu gece ışıl ışıl evlerin az, idrakli evlerin ise çok olmasıdır” dedi.