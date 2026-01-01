Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

New York’un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen törende Kur’an-ı Kerim üzerine el basarak yemin etti ve kentin tarihinde bunu yapan ilk belediye başkanı olarak kayıtlara geçti. Yemin töreni, 1904 yılında hizmete açıldıktan sonra 1945’te yolcu taşımacılığına kapatılan Old City Hall metro istasyonunda yapıldı.

Mamdani'nin yemin ederken kullandığı ilk iki Kur'an-ı Kerim'in dedesi ile büyükannesine ait olduğu, üçüncü ve halka açık yapacağı yemin töreninde ise New York Halk Kütüphanesi koleksiyonunda yer alan ve 18 ile 19'uncu yüzyıla ait el yazması bir Kur'an-ı Kerim'e el basacağı belirtildi. 34 yaşındaki Mamdani, törenlerin ardından resmen New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak görevine başlayacak.

TÜRKİYE’DE KUR’AN’A EL BASIP YEMİN EDİLSE NE OLURDU?

ABD’de yaşanan yemin töreni Türkiye’deki yemin törenlerini de bir kez daha gündeme getirdi.

Laikçilerin dayatmaları yüzünden çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’de Kur’an’a el basılıp yemin edilemezken laikçilerin gıpta ile baktığı Batılı ülkelerde İncil’e de el basarak yemin edebiliyorlar.

Hatta çoğunluğu Müslüman olmayan dünyanın birçok ülkesinde bile Kur’an’a el basarak da yemin edilebiliyor.

Her seferinde Batı’nın örnek alınması gerektiğini vurgulayan, İncil’e el basıp yemin edilmesine ses çıkarmayan bu laikçi tayfa söz konusu İslamiyet ve Kur’an olunca adeta kıyameti koparıyorlar.

Yaşadıkları topraklara karşı tam tersi yaşam tarzı sürdüren bu kesim, kendilerinden olmayanlara da yapmış oldukları dayatmalarla hükmetmeye çalışıyorlar. Çağdaşlık maskesiyle de dayatmalarını örtmeye çalışıyorlar.