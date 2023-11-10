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Ekonomi Piyasalar "baskı altında" mı?
Ekonomi

Piyasalar "baskı altında" mı?

Yeniakit Publisher
2023-11-10 12:39:16 - 2023-11-10 12:39:16
Piyasalar "baskı altında" mı?

Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ılımlı görünümünü devam ettirerek liradaki baskıyı biraz engelliyor. CDS primi şu sıralarda 375'ler civarında. Borsa ise yatay seyirde. İşte son veriler:

Gündemin belirgin şekilde sakin olduğu haftada varlık fiyatlarının destek bulmakta başarılı olamadığı görülüyor. Haftanın son işlem günü de geride bırakılmak üzere ve birkaç gündekinden farklı bir tablo ortada. Piyasalara yön verebilecek konu başlıkları limitli seyrederken içeride sanayi üretimi ve işsizlik oranı gibi makroekonomik verileri takip ediliyor olacak.

TL üzerindeki baskı

Türk lirasına bakıldığında şöyle bir durum söz konusu:" Eylül ve Ekimde ortalamada yüzde3’e yakın yakın kayıplar gösteren liranın kasımda 10 günlük kaybı yüzde 0,8 seviyelerinde oldu. Kurun tarihsel volatilitesi düşük seyretse de 3 ve 1 aylık volatilite arasındaki makasın son birkaç aydır yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ise son günlerdeki ılımlı görünümünü devam ettirerek liradaki baskıyı biraz engelliyor. CDS primi şu sıralarda 375'ler civarında.

Küresel hava solunuyor

Haftaya güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra önemli bir varlık göstermeyi başaramayan Borsa İstanbul dün günü eksi bölgede noktaladı. Yurt içi haber akışının risk iştahını destekleyici nitelikte olmamasının yanında endeksin kritik teknik seviyelerde zorlanmaya başlamasının ve küresel piyasalardaki durgun havanın hisse senetleri üzerinde baskı oluşturduğunu gördük. Haftanın bu seviyenin altında noktalanması gelecek hafta öncesinde iyimser bir tablo ortaya koymayacak.

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