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Ekonomi Piyasadaki ev ve araba fiyatlarını belirleyen sahibinden.com hakkında flaş karar
Ekonomi

Piyasadaki ev ve araba fiyatlarını belirleyen sahibinden.com hakkında flaş karar

Piyasadaki ev ve araba fiyatlarının belirlenmesine adeta aracılık eden sahibinden.com sitesi hakkında soruştruma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 10:44:00 -
Piyasadaki ev ve araba fiyatlarını belirleyen sahibinden.com hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre emlak ve otomobil satışı ve kiralama üzerine hizmet veren Sahibinden.com isimli internet sitesine soruşturma açıldı. Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, internet sitesi üzerindeki yüksek fiyat iddiaları üzerine inceleme yapıldığını ve soruşturma kararı alındığı belirtildi.

Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, Sahibinden.com adlı internet sitesine soruşturma açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.

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Yorumlar

Mustafa

Yerinde bir karar verilmiştir

Ömer

Normalde ev araba fiyatları internette yayilmasa fiyatlar en az yuzde 25 düşük kalır..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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