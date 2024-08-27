Piyasada sular durulmuyor! Petrolün yönü belli oldu

Petrol piyasasında gergin jeopolitik gelişmelerin ardından sular durulmaya başladı.

Orta Doğu ve Libya'daki gelişmelerin ardından 81 doların üzerini test eden Brent petrol, haftanın ikinci işlem gününde de yakın seviyelerde. ABD tipi ham petrol de 77 doların üzerinde.

Libya'nın uluslararası tanınırlığı olmayan doğu hükümeti, tüm petrol sahalarını kapatma ve üretim ile ihracatı durdurma kararı almıştı.

Libya'da Bingazi merkezli doğu yönetimi ile Trablus merkezli uluslararası tanınırlığı olan hükümet merkez bankası ve petrol gelirlerini ele geçirmek için bir uzun süredir birbirleriyle mücadele ediyor.