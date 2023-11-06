Piyasada "fırtına öncesi sessizlik" mi?

Yurt dışında Fed toplantısı ve ABD istihdam verileri yurt içinde ise Ekim ayı TÜFE rakamı ve enflasyon raporu gibi önem derecesi yüksek konu başlıklarını geride bırakan piyasaları yeni haftada çok daha sakin bir gündem bekliyor.

Zayıf veri trafiği

Özellikle yatırımcıların kulak kabarttığı uluslararası gündem sıcaklığını korurken yurt içinde çarpıcı bir veri trafiğinin olduğunu söyleyemeyiz. Kize yatırım araçlarının performansını tetikleyecek güçlü bir verinin bulunmadığının altını çizebiliriz

Kasım ayında 78,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 78 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine borçlanma programına bugün düzenleyeceği iki ihale ile başlayacak. TCMB ise enflasyon rakamının açıklanmasının ardından bugün Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayacak.

Türk lirasının seyri

Türk lirasının tablosu şöyle: Yıllık bazda bakıldığında Temmuz-Eylül döneminde arka arkaya üç ay yukarı yönlü bir eğilim sergileyen enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 3,43’lük artışla beklentilere kıyasla daha ılımlı bir tablo çizdi. TL ise zayıf performansını devam ettiriyor. Bu kapsamda dolar karşısında son bir ayda yüzde 3’ün üzerinde değer kaybı yaşandı. TL'nin bu performansı ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. Dolar ise Türk lirası karşısında şu saatlerde 28.43 bandında seyretmekte.

Borsada görünüm

Borsa İstanbul'da durum ise şu şekilde: : Borsa İstanbul’da volatilite çok yüksek seyrederken endeksin net bir yön tayin etmekte başarılı olamadı görülüyor. görüyoruz. Özellikle son iki haftada yataya yakın kapanışlar yapılması da bu görünümü teyit eder nitelikte. Yeni haftada piyasalara yön verebilecek önemde konu başlıklarının limitli olması volatilitenin kısmen de olsa azalabileceğine işaret ediyor. Teknik açıdan bakıldığında ise 7800 puanın önemini yüksek bulmaya devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

IST endeksi şu saatlerde 7884 bandında hareket ediyor.