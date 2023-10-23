Piyasada al-sat yapılır mı? Altın psikolojik sınırları zorluyor

Yurt içi piyasaların gözü Ortadoğu'daki gerilimde. Bölgeden gelecek olumlu-olumsuz haberler fiyatlanmaya devam ediyor. Kur 28TL seviyesinde yatay pozitif hareketlerine devam ederken yukarı yönlü fiyatlama isteğinin devam etmekte. TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu kur beklentisi gerilerken 12 ay sonrası için beklentiler 37,26TL oldu. Geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın politika faizinin sıkı iş gücü piyasası karşısında artabileceğine yönelik söylemler izlendi. Kurda 28,00TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde 28,10TL ve 28,20TL direnç bölgeleri izlenebilir.

Dolarda uç açık mı?

Dolar şu sıralarda 28.05 seviyelerinde. Dolardaki psikolojik sınır 28 bandında şekillerinken yukarı ivmenin açık uçlu olduğunu söylemek mümkün. Dolarda 27.80 bandının alt direnç noktası olabileceğine vurgu yapan serbest piyasa uzmanları dolar alım ve satımı konusunda oynak bir durumun bulunduğunu kısa vadede al-sat işlemlerin rasyonel olmayacağını belirtiyor

Ons altın yükselir mi?

Ons altında yükseliş eğilimi devam ediyor. Geçen Cuma günü 1997 dolar seviyesini test eden ons altında bu 17 mayıs tarihinden itibaren kaydedilen en yüksek seviye olurken haftanın ilk işlem gününde 1970 dolar üzerinde fiyatlanıyor. Jeopolitik risklerin etkisi devam ederken ons altın tarafında 2000 dolar seviyesi ise önemli bir direnç noktası olma özelliğini koruyor.

Gramda takip noktası

Yurt içi gram altın fiyatlarına bakıldığında 1798 lira ile kendi tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın şu saatlerde 1787 lira bandında hareket ediyor. Alt direnç noktasının 1.750, üst psikolojik sınırın ise 1800 olduğuna piyasa uzmanları dikkat çekerken bu sınırın aşılmasının sürpriz olmayacağını, eşiğin geçilmesi halinde de yeni yükselişin konjonktüre paralel yükseliş kaydedebileceği kanaatinde.

Aynı durum çeyrek için de geçerli. Uzun vadeli bir saklama aracı olarak değerlendirilen çeyrek altın şu sıralar 2934 lira bandında hareket ediyor. Küçük alımlar için bu seviyeler de değerlendirilebilir ama çok büyük geri çekilmeleri beklememek gerek. Uzun vadeli yatırım açısından düşünülürse alımlar yapılabilir.

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"Gram ve çeyrekte beklemede kalınmalı mı?" şeklinde küçük yatırımcıların sorusuna yorum yapan analistler ise uluslararası gerilimin sürdüğü bir atmosferde büyük montanlı al-sattan kaçınılması gerektiği kanaatinde. Uzun vadede bekleme yönünde görüş söz konusu.

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