Piyasa yön bulmaya odaklandı

Küresel piyasalar ABD’de ekim ayı TÜFE rakamının açıklanacak olması ile yeni bir yön arayışına girişecek. Ortalama piyasa beklentisi aylık bazda gerçekleşecek yüzde 0,1’lik artış doğrultusunda yıllık rakamın yüzde 3,7’den 3,3’e gerileyeceği yönünde. Bugün enflasyonun ortaya koyacağı görünümün piyasa beklentisinde anlamlı bir değişikliğe yol açıp açmayacağı takip edilecek.

Cari denge durumu

İki yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40’ın üzerinde. Bugün 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ihracı ile 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Eylül ayında 1,4 milyar dolar fazla vermesi beklenen cari denge 1,88 milyar dolar fazla verdi.

Borsa İstanbul haftaya özellikle bankacılık sektörü üzerindeki baskı nedeniyle zayıf başlangıç yaparken endeks günün ilk yarısında 7680 puan ara desteğine doğru geri çekildi.

BIST'teki tablo

Sınırlı tepki alımları kısmen direnç kazandırsa da gününü ikinci yarısında zayıflığın arttığını ve özellikle de son bir saate girilirken baskının derinleşmesiyle 7600 desteğinin altına inildiği gözlemlendi. 7800 puanın altında kalındıkça aşağı yönlü riskler sürüyor. Endeksin bu noktanın altında olması anlamlı bir momentum görmemizi de zorlaştırıyor. Mevcut durumda 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7475 puanı ise ilk anlamlı destek olarak takip edilmekte. şu saatlerde BIST endeksi 76.02 bandında hareket ederken kendisine tutunma noktaları aramaya devam ediyor.