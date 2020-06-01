Piyasa sürülmeye çalışılan kaçak sigaralar KOM ekiplerince ele geçirildi

Eskişehir’de, polis ekipleri haksız kazancın engellenmesi amacıyla piyasaya sürülme çalışılan kaçak tütün ve mamullerini düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Operasyonda, 2 araç içerisinde binlerce paket sigara, çeşitli markalarda bandrolsüz tütün ve gümrük kaçağı çay elde edildi.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile yapılan çalışma başlatıldı. Yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, kaçak tütün ve mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda ekipler, 2 farklı araçta yaptıkları aramada, 3 bin 550 paket olmak üzere toplam 710 bin dal makaron, 40 kilogram çeşitli markalarda bandrolsüz tütün ve 12 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda, 2 şahıs şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.