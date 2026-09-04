Piyasa denetimleri hızlandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği aktarıldı. Ayrıca okul kıyafetlerinin yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği bildirildi.

GÜBİS DEVREDE

Açıklamada tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulduğuna dikkat çekildi. Etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlere bakıldığına işaret edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada “Güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere GÜBİS üzerinden erişilebilecektir. Vatandaşlarımız, ‘https://gubis.ticaret.gov.tr/’ adresinden ilgili sisteme ulaşabilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

CE İŞARETİ KONTROL EDİLMELİ

Açıklamada vatandaşların, kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin olmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği ikazında bulunuldu. Tüketicilerin oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işaretini kontrol etmelerinin önem taşıdığı vurgulanıp şöyle dendi: “Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürecektir.”