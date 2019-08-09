Piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu ele geçildi

Polis ekipleri, Başakşehir, Arnavutköy ve Beyoğlu’nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçilirken, Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

NarkotikŞuçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de kaftanlaraemdirilerek İngiltere’ye gönderilen bir kargo gönderisinde 16 kilogram Afyonsakızı, Arnavutköy’de bir tıra yaptığı operasyonda 80 kilo gram eroin, ele geçirdi. Beyoğlu’nda yapılan operasyonda ise, 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değeri6 milyon500 bin TL olduğu öğrenilirken,operasyon anı kameraya yansıdı.