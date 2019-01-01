Piyasa canlanacak konut satışları artacak! "2020'den ümitliyiz"

Buğra Kardan

Gayrimenkul sektörü geleceğe umutla bakıyor. İstanbul’da hayata geçirdiği konut projeleriyle dikkat çeken Tahincioğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 2020’nin sektör adına iyi geçeceğini belirterek, “Önümüzdeki süreçte piyasa canlanacak, konut satışları artacak” mesajını verdi. Nidapark Küçükyalı projesinin şantiyesinde gazetecilerle bir araya gelen Tahincioğlu, konut sektörünün durumundan yabancılara gayrimenkul satışına ve kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Çalışmalar devam ediyor

Tahincioğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Son iki senede önemli hamleler yaptık. Nidapark Küçükyalı, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Ayyıldız ve Nidapark İstinye projelerimizi satışa sunduk. Nidakule Levent, Nidapark Seyrantepe, Nidapark Başakşehir projelerimizi başarıyla tamamladık.

-Bağdat Caddesi’nde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemizi bitirdik. Proje dahilinde inşa ettiğimiz konutlar yapıldı, satıldı.

-Nidapark Küçükyalı projemizin inşaatı sürüyor. Burada 2020 yaz ayından itibaren konutlar teslim edilecek. Nidapark İstinye’de de inşaat son sürat devam ediyor. Kâğıthane’de hayata geçireceğimiz Nidapark Ayyıldız’da ise konutlarımız ve ticari ünitelerimiz satışa sunuldu.

-Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen 2018’i başarılı bir şekilde tamamladık.

Hareketlilik başladı

-Geçen seneki kur ve faiz oynamalarından en çok etkilenen sektörlerden biri de gayrimenkul oldu. Şüphesiz, bu oynamaların ardından ekonomi yönetimi önemli tedbirler aldı. Merkez Bankası da faiz indirimlerine gitti. Bu indirimlerin ardından hareketlilik başladı.

-2020 için ümitliyiz. Faiz indirimlerini konut satışlarının artışı takip edecek.

-Yabancıların konut alımını kolaylaştıran adımlar satışlara olumlu etki ediyor. Iraklılardan, İranlılardan ve Ruslardan markalı konutlara ilgi yoğun.

-Öyle görünüyor ki konut fiyatları yüzde 10-20 artacak. Piyasanın canlanmasını takiben, 2020’den itibaren fiyat artışları devreye girecektir.

-İnşaat sektöründe en kötü geride kaldı. İstihdam artmaya, projeler hızlanmaya başladı.

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından kentsel dönüşüm konusunda önemli bir adım atıldı. Bu hayati bir adımdır. Çünkü sektörümüzün bir sorunu da ehil olmayan müteahhitlerdir. Adedi devamlı artan, yetersiz müteahhitler mağduriyetlere neden oluyordu. Alanın regüle edilmesinin mağduriyetleri minimuma indireceği görüşündeyiz.