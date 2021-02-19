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Ekonomi Piyasa analist Tunç Şatıroğlu’dan altın açıklaması
Ekonomi

Piyasa analist Tunç Şatıroğlu’dan altın açıklaması

Altının 400 TL’nin altına düşmesinden sonra yatırımcılar merakla beklemeye başladı. Piyasa analist Tunç Şatıroğlu, 'altın fiyatlarının yükselişe geçmesi teknik şartları hazır' dedi. Şatıroğlu, altındaki bu yükseliş için önümüzdeki haftaya dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 15:25:00 - 2021-02-19 15:29:12
Piyasa analist Tunç Şatıroğlu’dan altın açıklaması

Altın yatırımı bulunan büyük hüsrana uğradı. Kasım ayında gramı 540 küsür lira olan altının gramı 400 Türk Lirası'nın altına indi. İşin kötü tarafı altın uzun süredir de düşüş trendinden çıkamıyor.. Düşüş eğilimi haftanın sonu günün de sürüyor.. Bunu Merkez Bankası'nın faiz sabit tutma kararı da tetikledi. Altında güncel gelişmeler bu şekildeyken, teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, yatırımcı için dikkat çeken açıklamalar yaptı. Altında çıkış işin teknik manada her şey hazır diyen Şatıroğlu, 'önümüzdeki hafta yükselişler görebiliriz' dedi.

Altında düşüş devam ediyor

Altında psikolojik eşik kırıldı ve 7 ay sonra Gram altın 400 liranın altına düşerek 397 liraya geriledi. Altın fiyatlarıyla birlikte altının onsu da düşüşe geçti. Altının ons fiyatı 1774 dolar seviyesine geriledi.

Şatıroğlu: Altının yükselişe geçmesi için teknik şartlar hazır

Altındaki düşüşü Twitter hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;

"Altın tekrar 1763 desteğine kadar geldi. Göstergeler aşırı satış bölgesine geldi ve neredeyse dibi buldu. Yükselişe geçmesi için teknik şartlar hazır. Haber akışı da destek olursa haftaya yükselişlerin başladığını görürüz."

19 Şubat güncel altın fiyatları

Gram altın: 397 TL

Ons altın: 1774 dolar

Çeyrek altın: 672 TL

Yarım altın: 1344 TL

Cumhuriyet altını: 2677 TL

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