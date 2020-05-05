Piyanist’in eşi Halina Szpilman hayatını kaybetti

Roman Polanski’nin Oscar ödüllü filmi Piyanist’te hayatını konu edindiği Wladyslaw Szpilman’ın eşi Halina Szpilman hayatını kaybetti. Ömrünün son gününe kadar doktorluk ve aktivistliğe devam eden Halina Szpilman 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Polonyalı yönetmen Roman Polanski’nin başta Oscar olmak üzere çok sayıda ödül alan Piyanist filminde gerçek hayat hikayesini anlattığı Wladyslaw Szpilman’ın eşi Halina Szpilman hayatını kaybetti. Halina Szpilman’ın ölüm haberini uzun yıllar görev yaptığı Polonya İnsan Hakları Bürosu’nun Direktörü Adam Bodnar verdi. Bodnar, haberi sosyal medyada "Doktor, aktivist, yetenekli kompozitör Wladyslaw Szpilman’ın eşi, büromuzla uzun yıllar ortak çalışma yürüten, yine büromuz bünyesindeki engelli kişilere yönelik faaliyet yürüten Uzmanlar Komisyonu üyesi Halina Szpilman hayatını kaybetti. Anısına saygıyla" şeklinde duyurdu.

Ömrünün sonuna kadar doktorluk yaptı

Halina Szpilman 1928 yılında Radom Belediye Başkanı sosyalist Jozef Grzecznarowski’nin kızı olarak yine bu kentte dünyaya geldi. 1948 yılında Krakow’da tıp okuyan Halina Szpilman, kompozitör ve piyanist Wladsylaw Szpilman ile tanıştıklarından bir sene sonra 1950 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden olan oğullarından Krzystof Szpilman halen Japonya’daki Kyushu Sangyo Üniversitesi’nde Modern Japonya Tarihi profesörü olarak ders verirken, diğer oğulları Andrzej Szpilman ise Almanya’nın Weil am Rhein kentinde diş hekimliği yapmakta. Hayatının sonuna kadar doktorluk mesleğini icra eden Halina Szpilman yine ömrünün sonuna kadar sosyal aktivist olarak pek çok vakıf, kurum ve kuruluşta faaliyet gösterdi.

Halina Szpilman’ın eşi Wladyslaw Szpilman ise İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerce işlenen Yahudi Soykırımı’ndan hayatta kalmayı başarmış Yahudi asıllı Polonyalı besteci ve piyanistti. Szpilman’ın, Nazilerin Varşova’yı işgalini, ailesinin ve yakın çevresinin nasıl gettolara ve ölüm kamplara götürüldüğünü, kendisinin kampa nakilden son anda nasıl kaçtığını ve savaş sırasınca yıkılmış, yakılmış binalarda kalarak soğuk, açlık ve bombalar karşısında verdiği yaşam mücadelesi savaş sonrasında başta çalıştığı Polonya Radyosu olmak üzere çok sayıda yayın organında yer almıştı. Ancak Wladyslaw Szpilman’ı dünya çapında üne kavuşturan ise yine dünyaca ünlü Polonyalı yönetmen Roman Polanski’nin 2002 yılında çektiği "Piyanist" filmi oldu. Film Oscar, Cannes Film Festivali, BAFTA olmak üzere dünya çapında çok sayıda prestijli sinema ödülünün sahibi olurken gişede 120 milyon dolarlık başarı elde etmişti.