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Aktüel Piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı Hakan Aysev Bodrum'da konser verdi
Aktüel

Piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı Hakan Aysev Bodrum'da konser verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:44:33 -
Piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı Hakan Aysev Bodrum'da konser verdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı tenor Hakan Aysev konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir ve İlçe Belediyesinin destekleriyle Caz Derneğince düzenlenen 4. Bodrum Caz Festivali kapsamında, Akbar ve Aysev, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne aldı.

Sanatçılar "Mutlu Aşk Şarkıları" projesinde hazırladıkları repertuvarla izleyici karşısına çıktı.

Eski bakanlardan İmren Aykut'un da izleyenler arasında yer aldığı konserin sonunda, sanatçılar uzun süre alkışlandı.

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