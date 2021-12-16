Piyango kumardır harama bulaşmayın

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Milli Piyango çekilişine sayılı günler kala kumar kurumu, gazete, televizyon, radyo ve sosyal medya reklamları ile vatandaşları kumar batağına çekme çalışmalarına hız verdi. Gazetemize konuşan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ve Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise piyangonun bir kumar olduğuna dikkati çekerek vatandaşlara “Harama bulaşmayın” uyarısında bulundu

Toplum çürütülüyor

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Milli Piyango devlet eliyle bu ülkenin vatandaşına oynatılmak istenen büyük çoğunluğu da buna alet edilen büyük bir kumardır. Milli piyangonun, insanların bir araya gelip iddia için iskambil kağıdı oynamasından, at yarışı veya iddiadan herhangi bir farkı yoktur. Toplumumuzu bu tür pisliklerden arındırmamız gerekir. Din görevlisi kardeşlerim camilerde bu konunun önemine binaen vaazlarında söz ediyor. Fakat bakkallarda, marketlerde, büfelerde, seyyar satıcılarda piyango bileti satışı yapılıyor. Bu da toplumumuzu çürüten bir durum. Toplumda insanlar elinin emeğinin karşılığını almak yerine bedavadan, çalışmadan çok para kazanma hayali ile toplumsal psikolojimizi bozan bir uygulamadır” tepkisini gösterdi.

Haramın millisi olmaz!

Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise, “Ekonomik krizi bahane ederek, insanlara bir umut tacirliği yapılıyor. Milli Piyango ve diğer şans oyunları dinimiz tarafından yasaklanmış bir kumardır. Kumar da, şans oyunları da bir sömürü düzenidir. Bir aldatmacadır. Önce bu Milli Piyango’nun isminin değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü faizin, kumarın ve haramın millisi olmaz. Kesinlikle bu kumar oyunundan vazgeçilmesi gerekiyor” dedi.