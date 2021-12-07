Piyango ile kumar batağına saplanmayın!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Konuya ilişkin Akit aracılığıyla uyarıda bulunan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, şunları dile getirdi: “İnsanların beşeri ilişkilerinin ve sosyal hayatının belli ölçüler ve düzen içinde olması, kötülüklerden korunması da önemlidir. Bunun en başta gelen özelliği de helal kazanç ve helal paradır. Özellikle de yılbaşı gelirken büyük ikramiye diye insanları cezbeden reklamların ve haberlerin olması, insanları emek harcamadan para kazanmaya sevk etmektedir. Kolay bir şekilde zengin olma, emek harcamadan para kazanma anlayışıyla milli piyango bayilerinin önünde saatlerce sıra beklediklerine de şahit olmaktayız. Ne acıdır ki, üretime ve gelişmeye harcanacak emek ve zaman, kolay para kazanmak için boşa harcanmaktadır. Bu itibarla, insanların haksız bir şekilde lüks yaşamı teşvik eden, ancak sonu hep hüsran olan bu kötü davranışlardan uzak durulması elzemdir. Milli piyango gibi emek vermeden, çaba sarf etmeden, üretmeden, çalışmadan, helal para olmadan kazanç olan her şeyin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.” Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları ifade etti:

Boş hayaller peşinde koşmayın

“Her ne olursa olsun, insanları boş ve faydasız hayaller peşinde koşturmak, aslında insanlığa karşı yapılmış olan en büyük kötülüklerdendir. Dolayısıyla büyük rakamları kamuoyu ile paylaşarak milletin iştahını kabartıp, hayallerini süslemek her ne ad altında olursa olsun, duyguların ve geleceğin çalınması manasını taşır. Gerek piyango gerekse de şans oyunları ve kumardan kazanç elde eden hiçbir ferdin dahi mutlu olduğuna şahit olunmamıştır. Medya aracılığıyla aziz milletimizin evlatlarının boş hayallere sevk edilmesinin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Necip milletimiz de bilmelidir ki; haram olan hiçbir şey kesinlikle mutluluk aracı olamaz.”