Pitbulllu CHP'li fuhuş çetesinde!

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık takip sonucu geçen hafta Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'taki 3 ayrı eve 300 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.



CHP GENÇLİK KOLLARI İLÇE BAŞKANI DA ARALARINDA



Operasyonda Gürcü uyruklu 3 kadını evlenme vaadi ile kandırarak pitbull cinsi köpekler ile korkutup fuhuşa zorladıkları iddiasıyla aralarında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı K.O.'nun da bulunduğu 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Yine operasyon kapsamında ele geçirilen biri kurusıkı tabanca ile 3 adet tüfek ve bir miktar paraya da el konuldu.



PITBULL CİNSİ KÖPEKLE



Evlenme vaadiyle Kozan ilçesine getirilerek burada pitbull cinsi köpekle korkutularak kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığını ileri süren 3 Gürcü kadın ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyette sorgulamaları tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi