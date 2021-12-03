Pitbull vahşeti daha çok can yakacak: Etlerimin sallandığını hissettim!

İzmir'de parkta spor yapan kadın, tasmasız pitbull tarafından saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Dilek Uzun, "Elimle dokunduğumda etlerimin sallandığını hissettim. Hastaneye kaldırıldım ve ameliyat oldum." dedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Kibar Parkı'na yürüyüş yapmak için giden Dilek Uzun, korku dolu anlar yaşadı. Parkta tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpek, Uzun'a doğru koşarak saldırmaya başladı.

Köpekle boğuşup burnundan yaralanan Uzun, kendisini çalılıkların arasına attı. Uzun ayağı takılarak düşerken pitbull sahibi D.S., köpeğini yakalayıp tuttu.

Çığlıkları duyan vatandaşlar ekiplere ihbar etti

Yaralanan kadının çığlıklarını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Uzun, ameliyat oldu.

Köpeğin sahibinden şikayetçi oldu

Ameliyatın ardından Uzun, köpeğin sahibi D.S.'den şikayetçi oldu.

"Sahibi yetişmeseydi ağzıyla da parçalayacaktı"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Dilek Uzun, "2 aydır burada yürüyüşe geliyorum. Olay günü de yürüyüş yapmak için basketbol sahasına girdim. Adımımı attığım anda köpek üzerime gelmeye başladı ve bana saldırdı. Sahibi gelene kadar ayaklarıyla yüzüme zarar verdi. Sahibi yetişmeseydi ağzıyla da parçalayacaktı. Burnuma aldığım darbenin ne kadar zarar verdiğini anlamadım.

"Etlerimin sallandığını hissettim"

Basketbol sahasının kapısını açıp kaçmaya başladım. O sırada köpek de sahibinden kurtulup yeniden peşime takıldı. Ben de can havliyle yoldan yaklaşık 5 metre yükseklikte olan istinat duvarının üzerindeki çalıların arasına girdim. Ayağım çalılara takıldığı için düşüp yuvarlandım. Eğer duvardan aşağıya düşseydim çok daha fazla yaralanabilirdim. Sahibi, köpeği bağladıktan sonra ayağa kalktığımda burnumun kanadığını fark ettim. Elimle dokunduğumda etlerimin sallandığını hissettim. Hastaneye kaldırıldım ve ameliyat oldum.

"Geçmiş olsun' deseydi belki şikayetçi bile olmazdım"

Hem devlet hem de özel hastanelere sorduğumuzda burnumun asla eskisi gibi olmayacağını söylüyorlar. Yüzümde de dikiş izi kalacakmış. Burnumun yanı sıra düştüğüm için vücudumun çeşitli yerlerinde de yara izleri ve morluklar meydana geldi. Olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen köpek sahibi hiç aramadı. Özür de dilemedi. İsteseydi beni kolaylıkla bulurdu. Nasıl bir vicdandır bu? Eğer bana bir 'Geçmiş olsun' deseydi veya ziyaretime gelseydi belki şikayetçi bile olmazdım.

"Tasmasız bir şekilde köpeğin burada ne işi var?"

Olay günü de köpeği korktuğu için gitmek istemiş ama vatandaşlar bırakmamış. Davacıyım. Burası basketbol sahası yanında da çocuklar için oyun parkı var. Tasmasız bir şekilde köpeğin burada ne işi var? Parkta oynayan bir çocuğa da saldırsaydı hiç kurtulamazdı." şeklinde konuştu.

"Köpeğin sahibi kaçmaya çalıştı"

Olayın görgü tanığı Ömer Özdek (43) ise, "Ben karşı dükkandaydım. Sarmaşıkların arasından kadın sesi geldi. Öncelikle 2 kadın kavga ediyor zannettim. Çıkıp baktığımda bir kadının sarmaşıkların arasında olduğunu gördüm. Neredeyse aşağıya düşecekti. Eğer düşseydi bir yeri kırılırdı. Köpek sahibi ise umursamazdı. Hemen hanımefendinin yardımına koştuk. Hali çok kötüydü. Tir tir titriyordu. Köpeğin sahibi ise kaçmaya çalıştı. Ancak toplanan vatandaşlar gitmesine müsaade etmedi. Ardından ambulans ve polis geldi." ifadelerini kullandı.