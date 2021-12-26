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Gündem Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakli yapıldı! Hastaneden açıklama
Gündem

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakli yapıldı! Hastaneden açıklama

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli yapıldı. Operasyon sonrası hastaneden açıklamada yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 17:46:00 - 2021-12-26 17:51:03
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakli yapıldı! Hastaneden açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan Asiye Ateş'e gerçekleştirilen yaklaşık 4 saat süren doku nakliyle ilgili açıklama yaptı.

Çete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Hastamızın yoğun bakın ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

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