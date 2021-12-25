Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye ilk kez konuştu

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olduğunu belirterek, "Bir iki gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor" dedi.

Çete, yaptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini belirtti.

Asiye "eve gitmek istiyorum" dedi

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi.

Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de "Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin" diye konuştu.

Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, "Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak" dedi.

Bakan Gül: Adli ve hukuki yapılması gereken yapılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asya Ateş'i Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Asiye'yi tedavi için Antalya'ya uğurlayan Bakan Gül, "Adli ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli" dedi.

Adalet Bakanı Gül, dün gece Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte 2 Pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asya Ateş'i kentte tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti. Asiye'nin yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla yakından ilgilendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanı'mız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanı'mız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız."

Adalet Bakanı Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini kaydetti. Böyle olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız" diye konuştu.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, ziyaret ve ilgisinden dolayı Bakan Gül'e teşekkür etti.

Bakan Gül, ziyaretinin ardından Antalya'ya gönderilen Asiye'yi hastaneden uğurladı.