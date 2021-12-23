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Gündem Pitbull küçük kızı parçalayarak hastanelik etti! Ayça'dan skandal paylaşım geldi
Gündem

Pitbull küçük kızı parçalayarak hastanelik etti! Ayça'dan skandal paylaşım geldi

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayarak yaralanan 4 yaşındaki Asiye ile ilgili şarkıcı Ayça Tekindor'dan skandal bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:39:00 -
Pitbull küçük kızı parçalayarak hastanelik etti! Ayça'dan skandal paylaşım geldi

Gaziantep'teki pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye ağır yaralandı. Sosyal medya yıkıldı. Hayvanseverler ve olaya tepki gösterenler karşı karşıya geldi. Ayça Tekindor'un paylaşımına ise tepki yağdı...

2004 yılında yaptığı bir şarkıyla ün kazanan Ayça Tekindor, vahim olay sonrası Twitter hesabından "Bak bir daha sek söylüyorum: Hepimiz ölelim, hayvanlar yaşasın! Önüme şu köpek saldırıları, yok pittbul vahşiymiş bilmem ne salak salak haberleri düşürenler, beğenenler, etkileşimde bulunanlar dahil herkesi engelleyeceğim. Fenalık bastı ! Buna "Ama çocuklar" diye yorum yapanları da" tarzında bir paylaşım yaptı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğunu hatırlatan kullanıcılar Tekindor'a tepki gösterdi.

Tekindor gelen tepkiler üzerine "Cinsi gündeme girmemesi için öyle yazdım. Bir de ekstra trollerle uğraşmayayım diye" yazarak kendini savundu.

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