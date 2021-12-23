Pitbull dehşetinde flaş gelişme
Gaziantep Valiliği, pitbull dehşeti sonrası 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.
Gaziantep'te, pitbull cinsi köpeklerin saldırısı sonucu Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuya ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."