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Pitbull dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı

Esenyurt'ta 2 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu kolundan yaralandı. Çocuğun sesini duyarak sokağa çıkan mahalleli çocuğu kurtarmak için seferber olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

07 Mayıs 2019 Salı 17:36
Pitbull dehşeti kameralara saniye saniye yansıdı

Esenyurt'ta 2 köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu kolundan yaralandı. Çocuğun sesini duyarak sokağa çıkan mahalleli çocuğu kurtarmak için seferber olurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Örnek Mahallesi'nde pazar akşamı saat 23.00 sıralarında arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Saadet Demir sokakta bulunan pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, can havliyle sokakta bulunan bir aracın altına saklanan küçük kızın vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdı. Çocuğun çığlıklarını duyan mahalleli sokağa çıkarak, çocuğu köpeklerden kurtardı. Kolunda derin ısırık izi olan küçük kız, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeklerin sahibi Sayinur Muştur ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Küçük kızın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kızın sokakta bulunan aracın altına girmesi ve köpeklerden kurtulmaya çalışması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun altına giren kıza 2 köpek saldırıyor. Daha sonra buraya gelen bir kadın köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Çığlıkları duyan mahalleli çocuğu kurtarmak için yalın ayak sokağa çıkıyor. Sokağa çıkanlar ilk müdahalede bulunan kadınla birlikte köpekleri küçük kızdan uzaklaştırıyor.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 17:36
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