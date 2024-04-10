Pitbull cinsi köpeğin ısırdığı adamın bacağına 28 dikiş atıldı! Sorumsuz sahibi serbest kaldı
İstanbul Beylikdüzü'nde Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı vatandaşın bacağına 28 dikiş atıldı.
Başıboş köpeklerler birlikte yasaklı ırkların sorumsuz sahipleri sebebiyle, topum huzuru bozulmaya devam ediyor.
Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde hafta sonu ailesiyle gezmeye giden Cem Mert Ö., alışveriş yapmak üzere büfeye yöneldi. Bu sırada Cem Mert Ö.'ye pitbull cinsi bir köpek saldırdı.
Bacağına 28 dikiş atıldı! Köpeğin sahibi serbest bırakıldı
Köpek, adamı bacağından ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenildi. Saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit edildi.
Büfe sahibi yakalanırken, köpek ise Haydi ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan büfe sahibi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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