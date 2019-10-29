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Yerel

Pitbull çalan şahsa rekor ceza!

Mersin’de pitbull cinsi köpek çalan şahsa 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

2019-10-29 11:04:00 -
Pitbull çalan şahsa rekor ceza!

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, S.A. adlı kişiyi kamyonetindeki çalıntı biri golden ve pitbull cinsi iki köpekle yakaladı.

Golden cinsi köpek sahibine teslim edildi.

7 bin 802 tl ceza yedi

Mut Milli Parklar Müdürlüğünce pitbull cinsi köpek bulundurduğu gerekçesiyle S.A.'ya 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı. Yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan S.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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