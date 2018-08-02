Pita ekmeği nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 çay bardağı ılık su,

1 çay bardağı ılık süt,

Yarım çay bardağı yoğurt,

Yarım çay bardağı sıvı yağı,

1 çorba kaşığı kuru maya,

2 çay kaşığı toz şeker,

2 çay kaşığı tuz,

3-3,5 su bardağı un.

HAZIRLANIŞI:

Bir kaba ılık suyu, ılık sütü, mayayı ve toz şekeri ekleyip iyice karıştıralım.

Üzerine yoğurdu, sıvı yağı ve tuzu katıp karıştırmaya devam edelim.

Ardından azar azar unu ekleyip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım.

Hamurun üzerini streç ile kapatıp ılık bir ortamda 40 dakika mayalandıralım.

Mayalanan hamuru hafifçe unladığımız tezgâhın üzerine alalım.

Hamuru eşit 12 parçaya bölüp yuvarlayalım.

Bezelerin üzerini bir bez ile örtüp 10 dakika daha mayalandıralım.

Bezeleri açıp yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı dizelim.

Önceden ısıtılmış 190° fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirelim.

Afiyet olsun.