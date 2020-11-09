Pişmeyen tatlılar | Çat kapı misafir geldiğinde ya da yemek hazırlamak için kısıtlı vaktiniz olduğunda en pratik tarifleri aramanız doğal. İşte, şip şak hazırlayabileceğiniz, pişirme işlemini es geçeceğiniz bir kek tarifi.

Pişmeyen havuçlu kek tarifi:

Malzemeler:

12 adet hurma

1 adet havuç

1.5 su bardağı yulaf kepeği

2 yemek kaşığı

Hindistan cevizi

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı ceviz

Pişmeyen havuçlu kek nasıl yapılır?

Hazırlaması kolay bir tarif istiyorsanız; kağıdı kalemi hazırlayın. İşte hem leziz hem pratik bir kek tarifi.

Öncelikle hurmaların çekirdeklerini çıkarın.

Yarım su bardağı sıcak suyla birlikte hurmaları rondodan geçirin.

Bir kaseye hurma püresini alın üzerine bir adet havucu rendeleyip ekleyin.

Karışıma yulaf kepeği, ceviz, hindistan cevizi ve tarçını ekleyip karıştırın.

Küçük silikon kek kalıplarının altlarına Hindistan cevizi serpin.

Üzerine hazırladığınız harçtan yerleştirin.

Harcın üzerine sıkıca bastırın.

Kekleri 35-40 dakika buzdolabında soğuttuktan sonra kalıplarından çıkarıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.