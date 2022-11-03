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Gündem Pişman olmaya bile vakitleri olmadı! Teröristler ansızın etkisiz hale getirildi!
Gündem

Pişman olmaya bile vakitleri olmadı! Teröristler ansızın etkisiz hale getirildi!

Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 16:21:00 - 2022-11-03 16:25:20
Pişman olmaya bile vakitleri olmadı! Teröristler ansızın etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçik'in, taciz ateşi açan teröristleri pişman ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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