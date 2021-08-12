Pislik, aşağılık herifler! Lağım çukuru Ekşi Sözlük için sert sözler

Türkiye düşmanlarının ve terör yandaşlarının buluşma noktası olan Ekşi Sözlük’e tepkiler gelmeye devam ediyor.

Yazar Turgay Güler, bugünkü köşesinde lağım çukuru Ekşi Sözlük’ü yazdı.

İşte Turgay Güler’in köşe yazısından lağım çukurunun gerçek yüzü;

Adını zikretmeyi bile kendime yakıştırmam. 'Kokuşmuş Sözlük' diyeyim siz anlayın gerisini.

Bildiğin lağım çukuru.

Ne kadar itibar suikastçısı var orada.

Alayı haysiyet celladı.

İstisnası varsa bile o çatı altında olmak onlara yeter!

Ana, avrat, çoluk, çocuk demeden küfrediyorlar.

Allah, peygamber, din, iman da cabası.

Pislik, aşağılık herifler!

Hangi foseptiğin mahsulleridir bunlar bilmiyorum? Bilmek de istemiyorum. Bildiğim tek şey burada sağa sola küfreden, hakaret eden, iftira atan bu ahlaksızların normal bir aileden çıkıp gelemeyeceği hakikati.

Dün Gaffar Yakınca isyan etmişti.

Ne küfürler var onunla ilgili insanın nutku tutuluyor.

Daha önce de Emin Pazarcı.

Aynı şekilde merhum Ahmet Kekeç.

Ne ölüye saygıları var ne diriye.

Benimle ilgili yüzlerce hakaret, iftira var sayfalarında.

Yuh artık!

Nerede savcılarımız? Nerede adalet?

Hiçbir mahkeme kılını kıpırdatmıyor bunlar için!

Şikayetlere dönüp bakan yok!

Tüküreyim böyle özgürlüğün içine!

Mine Kırıkkanat'a 'bu kadının haletiruhiyesi yerinde mi' diye sordum diye beni mahkum eden hakim!

Sözüm sana!

Ne demişim yahu? Küfür mü etmişim, hakaret mi? Ne demişim Allah aşkına?

Kokuşmuş Sözlük sabah akşam terör örgütlerinin propagandasını yapıyor, niye sesiniz çıkmıyor? Nerede bu ülkenin mahkemeleri?

Kutsallara hakaret ediliyor, nefret suçu işleniyor; ey adalet neredesin?

Terör örgütü sempatizanları, üyeleri bu Kokuşmuş Sözlük'te yazarlık yapıyor yok mu göreniniz?

Yahu kendisine, ailesine küfredilenler mahkemeye gidiyor sonuç yok!

Bu nasıl iştir?

Bu mudur düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü?

Anasına, avradına, bacısına küfredilenler mahkemeye gidiyor aldığı cevap şu:

'Siz ünlü kişisiniz bunlara katlanacaksınız'!

Yuh ulan yuh!

Mine Kırıkkanat hanımefendi ünsüz müydü de hakaret etmememe rağmen ceza kestiniz?

Kaldı ki ünlü dediğin midesiz midir?

Yahu biri izah etsin hele! Kokuşmuş bu sözlükte terör propagandası yapılmasına hangi kanun müsaade ediyor?

Kokuşmuş Sözlük'ün paylaşımlarındaki ahlaksızlıkları burada yazmaya terbiyem müsaade etmez! Ahlaksızlık ar eder bunların ahlaksızlıklarından yahu!

Kemal Kılıçdaroğlu geçenlerde şöyle dedi:

'Cumhurbaşkanı seçilirsem bu ülkede düşüncesinden dolayı hiç kimse hapse atılmayacak. Beni istediğiniz gibi eleştirebileceksiniz. Ama hakaret etmemek şartıyla'.

Dinine imanına söyle Kemal Bey!

Ne olur söyle!

Bu ülkede düşüncesinden dolayı kim hapse girmiş bir de hele!

Varsa öyle biri bizzat CHP grubuna gelip kürsüden onun için 'özgürlük' diye haykıracağım.

Söz!

Yahu bırakın düşüncesini, küfreden hapse girmiyor bu ülkede!

Dinine imanına söyle Kemal Bey!

Milletin anasına, avradına, dinine, imanına küfreden bu Kokuşmuş Sözlük sizin de midenizi bulandırmıyor mu?

Size gelince 'hakaret etmemek şartıyla' öyle mi?

Ama size, küfretmek de hakaret etmek de serbest öyle mi?

Ve son bir not.

Adalet istiyorum!