Pişkin savunma! Mehmet Ali Erbil kıvırdı

Bugüne kadar yaşadığı seküler hayatta kumar, alkol, gayrimeşru ilişki gibi her türlü rezilliğine imza atan Mehmet Ali Erbil, sağlık sorunlarının sona ermesinin ardından eski rezil hayatına geri döndü. Bugüne kadarki yaşamında 'Tecavüze' varıncaya kadar birçok ahlaksızlığın içinde adı geçen Erbil, şimdi de kızı yaşındaki sözde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı taciz etmekle suçlanıyor.

Mesajları ifşa oldu

Bir şarkısının klibinde Mehmet Ali Erbil'i oynatan Ece Ronay, bu klibin ardından Erbil tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den bile 3 yaş küçük olan Ece Ronay, Erbil'in kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ahlaksız mesajları ifşa etti.

Erbil'den 2 farklı açıklama

Skandalın ortaya çıkmasının ardından bir canlı yayınına bağlanan telefonunu asistanının kullandığını söyleyerek böyle bir mesaj atmadığını ifade eden Erbil, kısa bir süre sonra da farklı bir açıklamada bulundu. Yeni açıklamasında Ece Ronay’ mesaj attığını itiraf eden Erbil, yazışmaların kesilip biçilip anlamlarının değiştirildiğini iddia etti. Konuyla ilgili savcılığına suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "kendi payıma düşen bir şey varsa şayet özür diliyorum." dedi.