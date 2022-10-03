Pişkin İmamoğlu metroya da çöktü!

HABER MERKEZİ İSTANBUL

Göreve geldiği günden beri hizmet yerine rezalet üreten ve “Dünyada en çok metro inşaatı İstanbul’da” diyerek AK Parti’nin temelini attığı veya bitme aşamasına gelen projelerin açılışını yaparak prim kasan İmamoğlu, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplendi.

Megakent İstanbul’u ‘Megaköy’e dönüştüren İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. AK Parti döneminde yapılan yatırımları kendisi yapmış gibi göstermeye çalışan İBB Başkanı İmamoğlu’nun paylaşımına tepki yağarken, kamuoyundan “pişkinliğin bu kadarına pes” yorumları geldi.