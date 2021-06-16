Pişkin Hadi Özışık, kendisini rezil etmeyi alışkanlık haline getirdi!

Sedat Peker ile görüntülü sohbeti ortaya çıktıktın sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu gazeteci Hadi Özışık, Veyis Ateş’e çağrıda bulundu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, ''Perde Arkası'' programında, suç örgütü lideri Sedat Peker ile kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş'e yönelik iddiaları değerlendirdi.

Özışık, Veyis Ateş'in sessiz kaldığına dikkat çekerek Habertürk yönetimin isteğine rağmen konuşmadığını hatırlattı. Özışık, Ateş'i defalarca aradığını da açıkladı. "Eğer konuşacak bir şeyim yok diyorsa da" geriye tek bir seçenek kaldığını kaydeden Özışık, Veyis Ateş'in meslektaşlarından özür dileyerek mesleği bırakması gerektiğini ifade etti.

‘Defalarca aradım konuşmadı’

Özışık şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi gündemde kim var. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık gitti. Sırada Veyis Ateş var değil mi? Veyis Ateş görüştüğüm bugüne kadar çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Kendisiyle ilgili iddialar ortaya atıldığından itibaren çıkıp konuşmasını istedim. Defalarca aradım. Konuşmadı. Habertürk yönetiminin talebine rağmen suskun kalmayı tercih etti. Saygı duydum, peki dedim, sen bilirsin dedim. Ama hala aynı görüşteyim.

"Konuşmadığı sürece hem kendine hem de Habertük’e zarar verecektir"

Yoksa bir açığı kaydı kuydu olmadığına inanıyorsa Veyis’in çıkıp konuşması gerekiyor. Veyis konuşmadığı sürece hem kendine hem de çalıştığı kuruma yani Habertük’e zarar verecektir. Zaten Fatih Altaylı’nın son yazısından sonra bana göre konuşması şart oldu. Orta yerde bir ses kaydından bahsediliyor. Bir şantajdan bahsediliyor. 10 milyon euro iddiaları karşısında susmak çözüm değil. Veyis’in çıkıp konuşması lazım.

Eğer bu konuda suskun kalırsa kendine büyük kötülük yapar. Fatih Altaylı daha bu ses kayıtları vs. bunlar ortaya çıkmadan birkaç kez yazı yazdı. Veyis Ateş açıklama yapma gereği duymadı. Yani Fatih Altaylı’nın çağrısını da Habertürk yönetiminin çağrısını da dikkate almadı susmayı tercih etti. İddialar çok vahim. Veyis’in çıkıp açıklama yapması lazım. Veyis neyin pazarlığını yapıyor. 10 milyon euroyu kimin için istiyor. Niye hakem olmak istiyor. Bu soruların tamamının karşılık bulması gerekiyor.

"Türkiye’de bir daha gazetecilik yapamaz"

Sevilay Yılman’da bu konuyla ilgili yazı yazarken Aynı kurumda çalıştığı Veyis’e sesleniyor. Açıklama yap diyor. Ama Veyis’te hala bir ses yok. Vallahi söyleyecek söz bulamıyorum. Bundan sonra yapılacak tek şey ama tek şey Veyis’in çıkıp ne olmuşsa ne yaşamışsa bu paraları ne için istemişse, kimin için istemişse, kimler için hakem olmak istemişse açıklama yapması gerekiyor.

Yapmazsa bu iddiaları çürütmezse suskun kalmaya devam ederse bu işin altından kalkamaz. Dahası ve en önemlisi eğer Veyis Ateş susmaya devam ederse maalesef Türkiye’de bir daha gazetecilik yapamaz. Zaten Veyis bu açıklamayı yapmazsa bugün olmazsa yarın ya Sezgin Baran Korkmaz o açıklamayı yapacak. Ya da elimde kaydın var diyen Sedat Peker o ses kaydı ya da neyse o kaydını yayınlayacak. O yüzden Veyis’e sesleniyorum. Çık konuş kardeşim. Ne olmuşsa dosdoğru anlat. Ha benim söyleyecek sözüm yok diyorsan o zaman yapacağın başka bir şey var. Onu da zaten sen biliyorsun. Meslektaşlarından özür dilemek ve bu mesleğe veda etmek.“

Bakan Soylu'ya Veyis Ateş için çağrıda bulundu

Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi ve kardeşi Süleyman Özışık için hiç vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, bu konu ile ilgili de suç duyurusunda bulunulmasını gerektiğini öne sürdü.

Ne olmuştu?

Sedat Peker'İn ifşa edilen videoda, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerinin sahibi Özışık ile Sedat Peker arasında şu konuşma gerçekleşiyordu:

Hadi Özışık: Ağabey, gözünü seveyim. Benim ismimi neden geçirdin orada.

Sedat Peker: Ağabey, namussuzluk yaptılar.

Hadi Özışık: Ağabey, benim isimimim sen de saklı kalması lazım.

Sedat Peker: Sen olayın şahidisin be ağabey.

Hadi Özışık: Öyle de ağabey, sadece Süleyman Soylu değil. Yarın Hadi Özışık da bütün medyada çalkalanır. Hadi'yi sen hedef yaptın şu anda.

Sedat Peker: Ağabey, sen Süleyman beyle görüşmeye gidiyorsun. Ben o şekilde anlattım. Sen beni dinlememişsin.

Basit bir özür yazısı ile geçiştirdi

Devrik mafya lideri Sedat'ın şamarını yiyen Hadi Özışık, 'Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçağım' sözlerini basit bir özür yazısı ile geciktirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu. Özışık'ın evi ve ofisi bugün polis tarafından arandı. Yorumculuk yaptığı televizyon kanalları tarafından tüm görevlerine son verildi. Kardeşi Süleyman Özışık'ın da Türkiye gazetesindeki işine son verildi.