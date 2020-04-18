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Aktüel

Pişirdiği kahveleri balkondan komşularına sarkıttı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kişi Korona virüs salgını nedeniyle görüşemediği komşularına balkondan sarkıttığı kahveleri ikram etti.

2020-04-18 17:37:17 -
Pişirdiği kahveleri balkondan komşularına sarkıttı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kişi Korona virüs salgını nedeniyle görüşemediği komşularına balkondan sarkıttığı kahveleri ikram etti.


Gaziosmanpaşa’da bir apartmanda yaşayan bir kişi yeni tip Korona virüs (COVID-19) salgını dolayısıyla uzun süredir görüşemediği komşularına Türk kahvesi hazırladı. Dördüncü katta yaşayan kişi, alt kattaki bir komşusuna hazırladığı kahve fincanları ile lokumları, yoğurt kovalarına yerleştirerek ipe bağlayıp ulaştırdı. Komşular, uzaktan da olsa beraber sohbet edip kahve içmenin tadına vardı. Sosyal medyada, “Sosyal mesafe kurallarına uyarak komşularımıza kahve ikram ettik” sözleri ile paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi ile izlendi. Kahveyi gönderenler, "Çikolatayı unuttuk onu da gönderiyoruz" demesi izleyenleri güldürdü.

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