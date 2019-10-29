Pişik kremi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı pişik kremi tarifi

Evlatlarımız en kıymetli varlıklarımızdır. Onların sağlıklı olması yüzümüzü güldürür. Özellikle bebeklik döneminde yaşanan pişik sorunu hem anneleri hem de bebeklerin keyfini kaçırır. İşte, bebeklerinizin pişik sorunu yaşamasını önleyecek şahane bir tarif... Merak ettiğiniz, “Pişik kremi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Pişik kremi nasıl yapılır?

Malzemeler:

Yarım su bardağı shea yağı

Çeyrek su bardağı hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı balmumu

2 yemek kaşığı gliserin yağı

Öncelikle bir tencereye shea yağı, hindistan cevizi yağı ve balmumunu alın.

Yağları tencerede eritin. Yağların erimesi yeterli bu nedenle kesinlikle karışımı kaynatmayın.

Ocaktan indirdiğiniz karışımın içerisine gliserini ekleyin.

Karışımı mikserle iyice çırpın.

Beyaz bir sıvı oluşuncaya kadar çırptığınız karışımı bir kavanoza boşaltın.

Karışım iyice sertleşince gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.