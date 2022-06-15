Pırlanta alırken dikkat edilmesi gerekenler

Pırlanta da elmasın farklı bir formda işlenmiş halidir. Kadınların vazgeçilmez gözde aksesuarı pırlantalar, ışıltısı ile ön plana çıkmaktadır. Pırlanta, evlenme teklifi, anneler günü, mezuniyet, doğum günleri gibi özel günlerde alınabilecek harika bir hediye seçeneğidir. Kendini şımartmak isteyenler için de pırlanta bir tektaş tercih etmek en iyi alternatifler arasında yer alır.

Pırlantanın değerini arttıran en önemli özellik, kesim şeklidir. Kusursuz bir biçimde kesilmiş pırlantalar, pırlantanın ışıltısını ve kalitesini arttırırken; kötü kesilmiş bir pırlanta, cansız bir görüntüye sahiptir. Pırlantalar kesimlerine göre; Kötü, makul, iyi, çok iyi ve mükemmel olmak üzere beş kategoriye ayrılmıştır. İdeal kesilmiş pırlanta, muazzam ve kusursuz bir oranlamaya sahip olduğundan en kaliteli pırlanta olarak tanımlanır.

Pırlanta alırken birçok önemli noktaya dikkat edilmesi gerekir. Pırlantanın belli başlı özelliklerini bildiğiniz takdirde hem kaliteli bir pırlanta seçmiş olursunuz hem de

Pırlanta Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir?

Pırlanta alırken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunur. Pırlantanın değerini belirleyen unsurlar 4 tanedir. Bu unsurlar, 4c kuralı olarak karşımıza çıkar. Kalite pırlanta, 4c kuralına uymak zorundadır. Ayrıca 4c özelliği, pırlantanın orijinalliğini tescilleyen en önemli faktörler arasındadır. 4c özelliğinin içerisinde; karat, kesim, renk ve berraklık özellikleri bulunur. Bu bağlamda pırlanta alırken en başta dikkat edilmesi faktör, 4c özelliğidir.

Pırlanta alırken göz önünde bulundurmanız gereken bir başka faktör de, pırlanta sertifikasıdır. Pırlanta alırken mutlaka pırlanta sertifikasının bulunup bulunmadığını kontrol etmelisiniz. Pırlanta sertifikası, bir çeşit garanti belgesi görevi görür. Bu sertifikaya sahip olan pırlantanın, sahte veya imitasyon ürün olması imkansızdır.

Pırlanta alırken dikkat edilmesi gereken faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Pırlantanın en önemli özelliği olan 4c kuralına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Pırlanta, doğal bir maden olduğundan üzerinde hafif, doğal izler bulunmaktadır. Bu izlerin seyrek olmasına ve göze batmamasına dikkat etmelisiniz. Söz konusu izler ne kadar az olursa pırlanta o kadar çok ışıldar.

Satın alacağınız pırlantanın, kesim standartlara uygun olması gerekmektedir.

Pırlantanızı satın alacağınız mağazanın güvenilirliğini araştırmanız önemlidir.

Pırlanta sertifikasının bulunup bulunmaması dikkat edilmesi gereken en önemli özellikler arasında yer alır. Bununla birlikte sertifikanın cinsine de dikkat edilmesi gerekir.

Pırlanta Sertifikası

Pırlanta sertifikası, pırlantanın tüm özelliklerini içinde barındırır. Pırlanta sertifikasında; pırlantanın kesim derecesi, şekil bilgisi, karatı, rengi, sertifikalandırıldığı tarih ve rapor numarası gibi bilgiler yer alır. Pırlanta sertifikası, pırlantanın kimliği niteliğindedir. Aynı zamanda pırlanta sertifikasını veren kuruluşlar da oldukça önemlidir. Uluslararası kabul görmüş HRD ve GIA kuruluşları, en güvenilir sertifika kuruluşları arasında yer almaktadır.

Söz konusu sertifikanın bulunması, satıcı ve müşteri arasında da bir güven bağı oluşturmaktadır. Tüm bu bilgilere ek olarak, pırlanta sertifikası; hırsızlık, çalıntı gibi durumlarda sizleri korur. Olası bir çalıntı durumunda, ilgili sigorta şirketlerine pırlantanızın değerini sertifikasınız ile ispatlayabilirsiniz. Ayrıca pırlanta sertifikası, pırlantanızın değerini de korumaktadır.

Pırlanta 4c Kuralı Nedir?

Pırlanta alırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında 4c kuralı gelir. 4C kuralının içerdiği özellikler: Karat ağırlığı (CaratWeight), Renk (Color), Berraklık (Clarity) ve Kesim (Cut).

Kesim (Cut): Pırlanta üzerinde, insanın yaptığı tek şey kesimdir. Diğer bütün özellikler, pırlantanın doğal özellikleri arasındadır.Pırlanta, üç bölümden oluşur. Bunlar; taç, kemer ve külahtır. Külah kısmı V harfi şeklindedir. Bu kısmın üzerinde bir kemer bulunur. Kemerin üstünde de taç bölümü bulunmaktadır. Pırlantanın bu yapısı da dikkate alınarak, yüzeyleri arasına ışık çarptığı zaman yansıma meydana gelir. Dolayısıylapırlantanın kesimi ne kadar muntazam olursa pırlanta, ışığı o kadar iyi yansıtacaktır. Ayrıca tüm bu özellikler doğrultusunda, pırlanta ideal ölçülerde kesilmiş olmalıdır. yansıtmasıdır.

Renk (Color):Pırlantanın elmas madeninden özel bir işleme sonucu elde edildiğini söylemiştik. Elmas, yer altındaki oluşum sırasında çeşitli elementlerle temas halindedir. Bundan dolayı rengi ve yapısı değişime uğramıştır. Pırlantanın rengi, fiyat belirleme açısından da oldukça etkili bir özelliktir. Pırlanta renk tablosunda, renkler harflerle gösterilir. Bu harfler, D harfinden başlayarak Z harfine kadar devam eder. D harfinde bulunan renk, en nadir ve en kıymetli olan renktir. Ayrıca berrak ve renksizdir. D-E-F pırlantalar, en sık tercih edilen pırlantalar arasında bulunur. K ve Z harfindeki renkler, sarıya yakın tonlardadır ve çok fazla tercih edilmemektedir. K-L-M renk skalası, beyaza en yakın renkler içerisinde yer alır ve uygun fiyatlıdır.

Berraklık (Clarity): Doğal bir taştan yapılan pırlanta, üzerinde doğanın izlerini barındırır ve bu çok normaldir. Bu durum da pırlantanın berraklık özelliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Pırlantanın berraklığı; izlerin yoğunluğu ve şekli gibi özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Bu izler ne kadar azsa, pırlanta o kadar değerlidir. Berraklık; IF, FLI, VVS1, VVS2, VS1, VS22, SI1, SI2 şeklinde sınıflandırılır. En berrak ve kusursuz olan tür, IF veya FLI denilen skaladır.

Karat Ağırlığı (CaratWeight):Pırlanta tektaş yüzük alırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında bulunan bir diğer özellik karattır.Karat, 4c kuralı içinde yer alan özellikler arasında bulunur. Pırlantanın ağırlığı karatla ölçülür. 1 karat pırlantanın ağırlığı; 0,2 gramdır. Tektaş seçimlerinde pırlantanın karatı dikkate alınır. Yüksek karata sahip pırlantalar, nadir olarak bulunduğundan dolayı çok kıymetli ve pahalıdır. Pırlantanın ölçü değerinin artması, karat özelliğine bağlıdır.