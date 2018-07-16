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Pirinç örgü nasıl yapılır?

Örgü modelleri çeşitlilik gösterir ve bu modelleri kullanarak farklı desenlerde birçok örgü örülebilir. Pirinç örgü de sıkça kullanılan ve örgüye şıklık katan modellerden biridir.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:29
Pirinç örgü nasıl yapılır?

Pirinç örgünün örülme şekli lastik örgü modeline benzemektedir. Örgünün iki tarafı da aynı gözükür. Aynı lastik örgüde yapıldığı gibi birinci sıra tamamen bir ters ve bir düz örgüyle başlanıp bitirilir.

Pirinç örgünün tüm özelliği ikinci sıranın örülmeye başlanmasıyla kendini gösterir. İlk sırada örülmüş olan ters ve düz ilmeklere dikkat etmek çok önemlidir. İkinci sırada örgüye devam ederken ters örülmüş ilmekleri düz, düz örülmüş ilmekleri de ters örmek gerekiyor. Yani bir önceki sırada ilmek nasıl örülmüşse zıt işlemi yapılıyor. Bu sebeple dikkat gerektiren bir örgü modelidir.

Aynı lastik örgü modelinde olduğu gibi pirinç örgü örerken de iki ters iki düz ya da üç ters üç düz gibi genişletmeler yapılabilir. Yine tek pirinç örgüde olduğu gibi ikinci sıra örülürken kaç ters örgü yapmışsanız bu ters örgüleri aynı miktarda düz örgüyle örmelisiniz.

Pirinç örgü modelinde örgünün her iki tarafı da aynı gözükür. Bebek hırkaları, atkılar örmek için sık tercih edilen bir modeldir. Ancak pirinç örgü genel olarak her yerde kullanılabilir. Eğer yün kalın tercih edilirse örgü içinde pirinç şeklinde gözüken yerler daha iri görünür.

Bebekler için kalın yün bu sebeple tercih edilmez ancak yetişkinlere yönelik modellerde gayet şık bir görüntü oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:29
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