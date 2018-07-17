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Pirinç eşyalarınızı böyle temizleyin

Pirinç eşyalarına eski parlaklığını kazandırmak için ne yapmak gerekir? Pirinç eşyaların temizliği nasıl olur?

17 Temmuz 2018 Salı 20:20
Pirinç eşyalarınızı böyle temizleyin

MALZEMELER

1/2 limon

Bir çay kaşığı kabartma tozu

Küçük bir kâse

YAPILIŞI:

Öncelikle elinizdeki ürünün pirinç olup olmadığını bilmiyorsanız, bu konuda emin olmanız gerekir. Bunun için en iyi yöntem mıknatıs veya buzdolabı üzerinde bulunan magnetleri kullanmaktır. Magnet, elinizdeki eşyalara yapışıyorsa o zaman elinizdeki ürün pirinçtir.

Kâseye yarım limon sıkın.

Kabartma tozunu ilave edin. Limon ve kabartma tozu birleşince köpürecektir. Bunun için yavaş yavaş karıştırın.

Macun kıvamına gelinceye kadar kabartma tozu ve limonu karıştırın.

Yumuşak bir bez kullanarak macunu pirinç eşyaların üzerine sürün. Bunun için isterseniz parmaklarınızı da kullanabilirsiniz. Uygulama sırasında eşyaları ovabilirsiniz.

Macun kuruyunca eşyayı durulayın. İstediğiniz parlaklık olmadıysa uygulamayı yeniden deneyebilirsiniz.

İşiniz bittiğinde, pirinç eşyanızı gerçekten çok iyi bir şekilde durulayın. Daha sonra temiz kuru havlu yardımyla iyice kurulayın. Hiçbir macun parcasının kalmadığından emin olun.

Eğer isterseniz, temiz pirinç eşyanıza biraz zeytinyağı sürerek parlaklığını arttırabilirsiniz.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:20
  1. pirinç eşya

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