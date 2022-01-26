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Kadın - Aile Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır? Tam ölçülü pırasalı ekmek tarifi
Kadın - Aile

Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır? Tam ölçülü pırasalı ekmek tarifi

Pırasalı mısır ekmeği gerekli malzemeler | Leziz bir mısır ekmeği hazırlamak isteyenler “Pırasalı mısır ekmeği olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pırasalı mısır ekmeği için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 19:26:00 -
Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır? Tam ölçülü pırasalı ekmek tarifi

Çorbanın yanına, kahvaltı sofralarına eşlik edebilecek leziz bir mısır ekmeği tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Tam ölçülü pırasalı ekmek tarifi

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 yemek şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı mısır unu

1 çay kaşığı karbonat

İç malzemeler:

2 adet pırasa

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır?

Kuru soğan ve pırasayı doğrayın.

Bir miktar sıvı yağda soğan, sarımsak ve pırasayı kavurun.

Karışıma tuz ve karabiber ekleyin.

Yumuşayan sebzelerin altını kapatıp soğumaya bırakın.

Bir kasede yumurta, şeker, tuz, sıvı yağ, yoğur ve karbonatı karıştırın.

Mısır ununu azar azar ekleyerek, karıştırın.

Ardından pırasalı karışımı ekleyip güzelce karıştırın.

Yağladığınız cam tepsiye karışı boşaltın.

Ekmeğin üzerini düzeltin ve küçük bir parça tereyağını en üste bırakın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ekmek kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi

Kadın - Aile

Kestaneli pilav nasıl yapılır? Kestaneli pilav tarifi

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