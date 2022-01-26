Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır? Tam ölçülü pırasalı ekmek tarifi
Pırasalı mısır ekmeği gerekli malzemeler | Leziz bir mısır ekmeği hazırlamak isteyenler “Pırasalı mısır ekmeği olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, pırasalı mısır ekmeği için hangi malzemeler gerekli?
Çorbanın yanına, kahvaltı sofralarına eşlik edebilecek leziz bir mısır ekmeği tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Tam ölçülü pırasalı ekmek tarifi
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 yemek şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım su bardağı sıvı yağ
4 yemek kaşığı yoğurt
2 su bardağı mısır unu
1 çay kaşığı karbonat
İç malzemeler:
2 adet pırasa
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Pırasalı mısır ekmeği nasıl yapılır?
Kuru soğan ve pırasayı doğrayın.
Bir miktar sıvı yağda soğan, sarımsak ve pırasayı kavurun.
Karışıma tuz ve karabiber ekleyin.
Yumuşayan sebzelerin altını kapatıp soğumaya bırakın.
Bir kasede yumurta, şeker, tuz, sıvı yağ, yoğur ve karbonatı karıştırın.
Mısır ununu azar azar ekleyerek, karıştırın.
Ardından pırasalı karışımı ekleyip güzelce karıştırın.
Yağladığınız cam tepsiye karışı boşaltın.
Ekmeğin üzerini düzeltin ve küçük bir parça tereyağını en üste bırakın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ekmek kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.