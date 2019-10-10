Pırasa soğan ailesinin en kıymetli öğesi olduğu gibi aynı zamanda yemeği olan tek sebzesidir. Çoğunlukla beyaz ve açık yeşil kısmından daha ziyade koyu yeşil kısımları lezzetli olmaktadır. Pırasa aynı zamanda stok yapılabilir bir sebzedir ve toprağa yakınlığı nedeniyle aynı zamanda bazı kirleri üstünde barındırır. Pırasa ayıklamak zahmetli olabilir. Pırasa ayıklamayı pırasa temizlemeyi bilmeyenler pırasanın temizlenişini merak edebilir. Peki, Pırasa nasıl ayıklanır? İşte detaylar...

Pırasa nasıl ayıklanır?

Pırasadan çorba yapacaksak

Pırasanın köklerini kesiyoruz ve uzunlamasına pırasaları dilimliyoruz. Çorbada kullanacağımız kısım koyu yeşil tarafı ise kısa sürede tamamı ise uzun sürede pişeceğini unutmayın.

2 kase içine kıyılmış pırasaları yerleştiriyor ve içerisini soğuk su ile dolduruyoruz. (Pırasa özelllikle kirliyse suya bırakmadan önce süzgeç yardımı ile yıkanmalıdır.) Pırasaların en iyi şekilde temizlenmesi için kaselerin içerisinde elinizle ovalayınız ve sonrasında durulayıp süzünüz.

Pırasadan yemek yapıyorsak

Bir kesme tahtası üzerinde pırasayı düz açıda tutarak ilk yaprağından itibaren baştan aşağıya düz bir şekilde yarıyoruz.

Musluğun altında soğuk su ile pırasaların arasını açıyoruz. Her hangi bir kir ve ya kum varsa elimizle ovalayarak temizliyoruz ve duruluyoruz.

İstediğmiz kadar koyu yeşil pırasayı stoklamak ve ya kullanmak üzere kök tarafından kesiyoruz.