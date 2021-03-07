Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması
Pırasa dolması tarifi | Dolmaların kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Asma yaprağından, lahanadan, patatesten yapılan dolmaların yanına pırasa dolmasını da eklemeyi unutmayın. Peki, pırasa dolması nasıl yapılır? Pırasa dolması tam ölçülü tarif
Böreklere, çorbalara ayrı bir lezzet veren pırasayı bir de dolma yaparken kullanmaya ne dersiniz? İşte, tam ölçülü pırasa dolması tarifi
Pırasa dolması tarifi
Malzemeler:
- 3 sap pırasa
İç harcı için:
- 1 adet soğan
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı su
- Maydanoz
- Karabiber
- Tuz
Üzeri için:
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Limon
Pırasa dolması nasıl yapılır?
Pırasaların beyaz kısımlarını 4 parmak genişliğinde kesin. Ardından bıçakla her bir parçanın üst kısmına çizik atın.
Bir tencereye su alıp kaynatın. Kaynayan suyun içerisine pırasaları atın.
Pırasaları kolaylıkla saracağınız bir yumuşaklığa gelene kadar haşlayın.
Ardından pırasanın suyunu süzüp soğumaya bırakın.
İç haç için soğanı doğrayın yağda kavurun.
Tencereye salçayı, pirinci, baharatları ekleyip kavurun. Ardından suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.
İç harcı kısık ateşte pişirin.
Pırasaları açın ve arasına harçtan ekleyerek sarın.
Arzu ederseniz pırasaların iki ucuna unladığınız havuç dilimlerinden yerleştirebilirsiniz.
Pırasaları tencereye dizin.
Dolmanın üzerine salçalı su hazırlayıp gezdirin. Bir miktar zeytinyağı da ekleyin.
Arzu ederseniz limon dilimlerini pırasanın üzerine dizin.
Kısık ateşte dolmanızı pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.