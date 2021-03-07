  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması
Kadın - Aile

Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması

Pırasa dolması tarifi | Dolmaların kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Asma yaprağından, lahanadan, patatesten yapılan dolmaların yanına pırasa dolmasını da eklemeyi unutmayın. Peki, pırasa dolması nasıl yapılır? Pırasa dolması tam ölçülü tarif

Yeniakit Publisher
2021-03-07 18:15:00 -
Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması

Böreklere, çorbalara ayrı bir lezzet veren pırasayı bir de dolma yaparken kullanmaya ne dersiniz? İşte, tam ölçülü pırasa dolması tarifi

Pırasa dolması tarifi

Malzemeler:

  • 3 sap pırasa

İç harcı için:

  • 1 adet soğan
  • 1,5 su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım çay bardağı su
  • Maydanoz
  • Karabiber
  • Tuz

Üzeri için:

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Limon

Pırasa dolması nasıl yapılır?

Pırasaların beyaz kısımlarını 4 parmak genişliğinde kesin. Ardından bıçakla her bir parçanın üst kısmına çizik atın.

Bir tencereye su alıp kaynatın. Kaynayan suyun içerisine pırasaları atın.

Pırasaları kolaylıkla saracağınız bir yumuşaklığa gelene kadar haşlayın.

Ardından pırasanın suyunu süzüp soğumaya bırakın.

İç haç için soğanı doğrayın yağda kavurun.

Tencereye salçayı, pirinci, baharatları ekleyip kavurun. Ardından suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın.

İç harcı kısık ateşte pişirin.

Pırasaları açın ve arasına harçtan ekleyerek sarın.

Arzu ederseniz pırasaların iki ucuna unladığınız havuç dilimlerinden yerleştirebilirsiniz.

Pırasaları tencereye dizin.

Dolmanın üzerine salçalı su hazırlayıp gezdirin. Bir miktar zeytinyağı da ekleyin.

Arzu ederseniz limon dilimlerini pırasanın üzerine dizin.

Kısık ateşte dolmanızı pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Patates dolması nasıl yapılır? Kıymalı patates dolması tarifi
Patates dolması nasıl yapılır? Kıymalı patates dolması tarifi

Kadın - Aile

Patates dolması nasıl yapılır? Kıymalı patates dolması tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...
Gündem

Anaokulunda ‘sapıklık’ eğitimi! Çırılçıplak soyundurup...

Almanya’nın Stuttgart kentinde öğrencileri arasında Türklerin de olduğu anaokulunda büyük bir skandal yaşandı. 3 ila 6 yaşındaki minikler “ç..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki parti kapatıldı
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki parti kapatıldı

Kurulduktan bu yana iki kez büyük kongresini yapmayan Engelsiz Türkiye Partisi ve kongre yapmayarak zorunlu organlarını belirtilen zamanlard..
8 Mart bahanesi ile eşcinsel kepazelik! Bunlar kıyamet alameti mi?
Gündem

8 Mart bahanesi ile eşcinsel kepazelik! Bunlar kıyamet alameti mi?

8 Mart Dünya Kadınlar gününü bahane eden sözde kadın savunucusu provokatörler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden İstanbul'da eylem yaptı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay