Pique Türkiye'den Ahmetcan Kaplan'a yatırım yapma kararı aldı

Barcelona'nın tecrübeli stoperi Pique, NFT (Non Fungible Token)'de Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan'a yatırım yaptı.

Trabzonspor , Süper Lig 'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıda Deswil'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan performansıyla büyük alkış aldı.

Bu sezon Galatasaray maçıyla Süper Lig'de 4. kez forma şansı bulan ve bu şansı çok iyi kullanan genç stoperle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye neden olan kişi ise Barcelona'nın 34 yaşındaki dünyaca ünlü savunmacısı Gerrad Pique.

Ajansspor'da yer alan habere göre, İspanyol futbolcu Pique, Ahmetcan Kaplan'ın NFT kartına 194 euroluk yatırım yaptı. Pique'nin bu hamlesi tüm gözleri genç oyuncuya çevirdi.