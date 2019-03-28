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Pipisinin üstünden işeyen çocuğa cerrahi müdahale

Samsun’da 1 yaşındaki erkek çocuğun pipisinin üst kısmına doğru tamamen açık olan çiş borusu, cerrahi müdahale ile normal yerine getirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:41
Pipisinin üstünden işeyen çocuğa cerrahi müdahale

Samsun’da 1 yaşındaki erkek çocuğun pipisinin üst kısmına doğru tamamen açık olan çiş borusu, cerrahi müdahale ile normal yerine getirildi.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalında gerçekleştirilen operasyonla 1 yaşındaki erkek çocuğunun pipisinin üst kısmına doğru tamamen açık olan çiş borusu normal yerine getirildi. Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ünal Bıçakcı, "Başarılı bir ameliyat oldu. Bu tip vakalara izole epispadias adı veriliyor. Bu vakalar, pipinin altından işeme hastalığı olan hipospadiasa göre oldukça nadir görülüyor. Epispadias vakalarında uygulanan ameliyat yöntemleri, hipospadiasa uygulanan yöntemlerden oldukça farklı ve daha zor yöntemlerdir. Bu vakalarda çiş borusunun tamamen baştan oluşturulup, pipiyi meydana getiren diğer yapıların önüne taşınması gerekliliği operasyonun en önemli bölümünü oluşturur. İzole epispadias vakaları, ekstrofi-vezikale adı verilen (bebeğin idrar torbasının açık ve pubik kemiğinin ayrık olarak doğması) bir hastalık kompleksinin parçası. Bu yüzden izole epispadias vakalarında da idrar tutma problemleri yaşanabilir. İdrar tutma yönünden ileride bu hastalar başka cerrahi işlemlere ihtiyaç duyabilir" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:41
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