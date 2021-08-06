Pinokyo Kemal ve saz arkadaşları, her gün bir yalan üretip sonra o yalanı yalanlıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye genelinde bir haftadır devam eden orman yangınlarında Türkiye alevlere karşı adeta tek yürek oldu. Bir hafta önce başlayan ve şiddeti artırarak devam eden yangınları söndürmek için yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu. Orman yangınları ile devlet-millet el ele mücadele ederken, CHP’liler ise oturdukları yerden Türk Hava Kurumu’nun (THK) işe yaramayan uçakları üzerinden günlerdir algı operasyonu yürütüyor. Günlerdir süren yangınlara karşı devlet-millet birlikteliği katılmak yerine CHP’li vekiller, THK uçakları üzerinden ayrıştırıcı açıklamalarda bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THK’da çalışabilir uçak olmadığını itiraf etti. THK ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?” sorusuna, “Hayır, şu anda yok” cevabını verdi.

Utanma yok, sıkılma yok!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi: “Muhalefet hiçbir konuda samimi değil. Muhalefet Türkiye’den yana değil. Türkiye’nin aleyhinde ne varsa onların yanında yer alır. Bu orman yangınlarının önemli bir kısmında bölücü vatan hainlerinin imzası var. Terörize bir eylem olduğunu çok net bir şekilde kendileri ifade ettiler. Buna rağmen muhalefet PKK’yı aklamak gibi bir yaklaşım içinde. Sahada mücadele veren, canhıraş bir biçimde gecesi gündüzüne karışmış bir halde, eli ayağı yanmış bir halde mücadele veren insanlarımızın emeğine saygısızlık yapıyorlar. Kurumlarımıza ihanet ediyorlar. Orman teşkilatımız, orada çalışanlarımıza, orada canı pahasına yangını söndürmeye çalışanlara ihanet ediyorlar. Muhalefetin tarzı bu. Muhalefet zaten bir seviye yalan söylediği için, iftira attığı için, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da zaman zaman kendini tekzip etmesi kaçınılmaz oluyor. Yani daha önce kendisinin söylemiş olduğu bir yalan sonra yine kendisi tarafından tekzip ediliyor. Ama bunlarda utanma yok, sıkılma yok. Bütün emeklerini, gayretlerini iktidara iftira atmaya, Cumhurbaşkanımıza bir takım hakikat dışı töhmetlerde bulunmaya veriyorlar. Oysa bu vatanda hep beraber yaşıyoruz, bu vatan hepimizin, herkesin çıkıp bu tür netameli durumlarda birlikte hareket etmesi lazım. Herkesin kurumların sahip çıkması lazım. Fakat onlar ne yaptı? Ordumuza dahi iftira attılar.”

Bu milletin yüzkaraları

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, şunları dile getirdi: “CHP başından beri provokatif eylemlerle ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Özellikle yapılanları, mücadeleyi görmezden gelip tam tersi algı operasyonlarına da devam ediyor. Hiç olmayacak bir yalan ortaya atıyor ve bunun üzerinden milleti inandırmaya çalışıyor. Yaptıkları provokasyonlarının ardından THK’ya gittiler ve uçakların gerçekten kullanılamaz halde olduğunu gördüler. Bu aymazlıktır, utanmazlıktır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin büyüklüğü, bu milletin feraseti ve yardımseverliği o algı operasyonlarına fırsat vermeyecek. PKK denen bela bu yangınları üstlendiği halde 4 tane uçak için yaygara koparan, bir kaşık suda fırtına koparan CHP’liler, PKK aleyhinde bir kelime etmediler. Bunlar bu milletin yüzkaralarıdır.”

